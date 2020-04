Gdo: Carrefour Italia lancia nuovo servizio spesa online 'gli essenziali'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Da lunedì prossimo sarà disponibile il nuovo servizio “Gli Essenziali” di Carrefour Italia che permette di acquistare velocemente online e ricevere a casa kit pre-composti di beni di prima necessità e articoli di uso quotidiani. Per ogni Kit venduto, Carrefour Italia donerà 1 euro alla Protezione Civile Italiana impegnata in prima linea nell’emergenza Covid-19.

Latte, biscotti, pasta, farina ma anche pappe e pannolini, saponi e detersivi sono solo alcuni dei prodotti che Carrefour Italia renderà disponibili in tutta Italia col nuovo servizio di box già composte (Box Tetta, Mare, Veg), acquistabili sull’ecommerce essenziali.carrefour.it. Si tratta di pacchi spesa pre-confezionati con un mix vario di prodotti di qualità che rispondono a diverse esigenze e preferenze e che coprono una settimana di fabbisogno per due persone. Sono consegnati gratuitamente a casa in tutta Italia entro quattro giorni dall’ordine.