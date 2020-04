Coronavirus: tenta di imbarcarsi su volo per raggiungere Agrigento, bloccato

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - – Tenta di imbarcarsi su un aereo in partenza dal Nord Italia per raggiungere la Sicilia, ma viene bloccato. Nell’’ambito di un’attività di intelligence gli agenti della Questura di Agrigento, insieme ai colleghi della Polaria dello scalo di partenza sono riusciti a bloccare una persona che senza alcun valido motivo stava per imbarcarsi su un volo di linea alla volta della città dei templi.