Coronavirus:Pd, 'emendamento a tutela operatori sanitari'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico è impegnato a tutelare - anche dal punto di vista penale e civile - il lavoro svolto durante questa drammatica vicenda della pandemia da medici e operatori sanitari e tecnici. Lo ha fatto in Senato, con un emendamento al decreto Cura Italia, a prima firma del capogruppo Andrea Marcucci". Lo sottolineano i deputati Elena Carnevali e Walter Verini, rispettivamente capogruppo in Commissione Affari Sociali e responsabile Giustizia del PD.

"L’iniziativa punta a contrastare e prevenire azioni - che non appaiono motivate - di alcuni singoli legali (sconfessati anche deontologicamente dai loro organi rappresentativi) e a tutelare l’ammirevole lavoro e il sacrificio svolto dai sanitari negli ospedali e nel territorio contro il Coronavirus".

"Un sacrificio che il Paese vede e tocca con mano ogni giorno di queste settimane di pandemia che già tanto dolore ha causato a migliaia di famiglie. In sostanza, l’emendamento Pd prevede che le/gli operatori della sanità potrebbero rispondere civilmente o penalmente - per tutti gli eventi avversi verificatisi durante l’emergenza epidemiologica - soltanto in caso di colpa grave, condotte finalizzate intenzionalmente alla lesione della persona, violazione dei principi basilari della professione. Ci auguriamo, anzi siamo sicuri che questo emendamento potrà trovare un larghissimo consenso parlament­are".