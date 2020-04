Coronavirus: Marcucci, 'spero ok unanime emendamento scudo medici'**

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "L’Italia ha un debito enorme di riconoscenza verso i medici, gli infermieri, le strutture sanitarie di tutto il Paese. Non a caso li chiamiamo eroi. L’emendamento a mia prima firma, depositato ieri al Cura Italia, ha questo senso. Dobbiamo proteggere e difendere il personale sanitario da avventate azioni legali, che non siano dettate da colpa grave e dolo. Credo che questo emendamento abbia un grande consenso in tutta Italia. Per questo spero che sia approvato all’unanimità”. Lo sottolinea il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.