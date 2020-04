Coronavirus: M5S, 'pieno sostegno a Conte, basta stop a Europa dei vincoli'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “In questa difficile trattativa c'è chi sta giocando a sfasciare tutto proponendo strumenti o vincoli ormai obsoleti e superati, senza rendersi conto delle terribili conseguenze. Siamo di fronte ad un'emergenza sanitaria, economica e sociale che ci ha spinto verso una nuova era e ciò richiede uno sforzo comune di tutti i Paesi membri per costruire uno spazio europeo fondato su altri principi. In tal senso, sosteniamo la proposta del Presidente Conte di un'European Ricovery and Reinvestment Plan: un progetto coraggioso che prevede un supporto finanziario condiviso e che ha bisogno di strumenti innovativi come i titoli di Stato europei, che sarebbero utilissimi per finanziare la ricostruzione in Europa del tessuto sociale ed economico”. Lo affermano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue a Montecitorio.

“Ci opponiamo ad ogni ipotesi di ritorno a politiche del rigore o ad ipotetici vincoli di stabilità, basta guardarsi indietro. E vogliamo che la BCE ampli la sua azione con l’iniezione di tutta la liquidità necessaria a tutelare il futuro delle imprese, dei lavoratori e di tutti i cittadini”, concludono.