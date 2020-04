Coronavirus: l'infermiera Elena, 'eroi non siamo noi ma nostri pazienti'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Stasera, dopo 23 giorni, finalmente ritorno in trincea, finalmente posso urlare 'sono guarita'. La notorietà partita da una fotografia che mi ritraeva addormentata sulla tastiera la voglio dedicare con tutto il cuore ai miei colleghi infermieri insostituibili e guerrieri. Mi hanno definita 'eroe' mai veri 'eroi' qui sono ben altri, sono tutti i pazienti che ce l'hanno fatta e ce la faranno". E' quanto afferma in un messaggio trasmesso dalla Regione Lombardia l'infermiera dell'Ospedale di Cremona, Elena, dimessa dopo essere guarita dal coronavirus. La donna era stata fotografata qualche settimane fa mentre appariva stremata sulla tastiera di un computer. "A loro, ai pazienti, auguro veramente di poter raccontare la loro esperienza. Oggi ritorno alla vita di tutti i giorni, più forte e guerriera di prima", afferma ancora l'infermiera. Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Elena "è il simbolo di coloro che lottano in trincea da oltre 40 giorni contro questo virus. La ringrazio per tutto quello che fa e con lei voglio ringraziare tutti i meravigliosi infermieri che stanno combattendo quotidianamente".