Coronavirus: Gozi, 'piano Renaissance, nuovi strumenti a partire da Recovery bonds'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "L'Europa deve cambiare e pensare al domani. Ecco perché proponiamo un nuovo e ambizioso piano di rilancio e delle nuove risorse e strumenti, a partire dai recovery bonds". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi di Renew Europe commentando le proposte della lista Renaissance per affrontare l'emergenza coronavirus recepite dal Parlamento europeo sulle quali l'Aula si esprimerà il prossimo 16 aprile.

Tra le proposte della delegazione francese del Gruppo Renew Europe c'è "l'utilizzo dei margini rimanenti del 2020 - oltre 2,7 miliardi di euro - per rispondere all'emergenza; la creazione di uno strumento di aiuto sanitario per l'acquisto di materiale medico, facilitare il trasporto dei pazienti, costruire degli ospedali periferici e accelerare la ricerca europea; lo sviluppo da parte degli Stati membri di una strategia comune per uscire dalla crisi basata su criteri specifici, pur adattando tutto alle esigenze delle singole situazioni nazionali".