Coronavirus: Fornaro, 'in dl aprile reddito emergenza, si approvi in fretta'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Il decreto di aprile deve contenere il reddito di emergenza: una scelta obbligata e giusta. Se non mettessimo in campo uno strumento di solidarietà che per dare una risposta ai bisogni dei settori più deboli della nostra società, infatti, commetteremmo una clamorosa ingiustizia e metteremmo a rischio la stessa coesione sociale. Adesso si approvi in fretta il decreto di aprile perché in questa emergenza i giorni sono mesi". Lo afferma capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.