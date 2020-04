Coronavirus: Donnarumma (Acea), 'no impatto economico in breve termine'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "L'impatto economico di questa emergenza coronavirus per un'azienda come la nostra che opera nel settore energetico e idrico è molto limitato nel breve termine. Non c'è un impatto in questo momento". Così Stefano Donnarumma, il Ceo di Acea in occasione di un Webinar organizzato dalla Luiss Business School. Le difficoltà, rileva, "possono essere legate a ritardi di pagamento che fisiologicamente ci sono ma al momento non si riscontrano problemi per l'azienda". In ogni caso "non abbiamo aspettato diktat del Governo per interrompere i distacchi per morosità, lo abbiamo fatto sin da subito".