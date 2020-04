Coronavirus: Catanzaro (Pd), 'ospedali dedicati in Sicilia per scongiurare diffusione contagio'

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "La creazione di ospedali dedicati per pazienti Covid19 è l’unica soluzione per scongiurare il pericolo di allargare il focolaio infettivo ad altri degenti". Lo dice il parlamentare Pd all'Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, che aggiunge: "I pazienti Covid necessitano di cure specifiche in ambienti a pressione negativa, ovvero dove sia presente un sistema di aspirazione dell'aria che impedisca al virus di diffondersi. Un sistema che però da solo non può bastare ad evitare che il contagio dilaghi anche involontariamente attraverso gli operatori sanitari, che svolgono attività clinico-assistenziale e diagnostica a stretto contatto con i pazienti". "E’ indispensabile che si proceda al distanziamento dei pazienti Covid in strutture specifiche - prosegue il democratico - così da eliminare il problema della gestione ambientale e del contagio intra-ospedaliero, come indicato dal recente Allegato alla circolare del ministero della Salute del 25 marzo scorso. La Sicilia non può perdere tempo e, facendo tesoro delle esperienze negative della Lombardia dove i focolai infettivi negli ospedali sono stati tra le prime cause dell’espandersi dell’epidemia - conclude Catanzaro -, deve organizzare sul territorio strutture adatte alla gestione e cura dei pazienti Covid, garantendo attraverso la fornitura delle opportune dotazioni di sicurezza il personale sanitario".