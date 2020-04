Agrigento: sequestrato stabilimento balneare abusivo a Porto Empedocle

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - – Uno stabilimento balneare abusivo è stato sequestrato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Personale della Capitaneria di porto ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Agrigento, Alessandra Vella, apponendo i sigilli a uno stabilimento sul lungomare Nettuno. La concessione rilasciata al titolare dello stabilimento per l’occupazione di suolo demaniale marittimo risulta essere scaduta da tempo, spiegano gli investigatori, per i quali il decreto di sequestro è stato emesso perché "vi è ragione di ritenere che la libera disponibilità dell’immobile possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati". Il rinnovo della concessione era stato subordinato, oltre che al pagamento dei canoni concessori, anche alla realizzazione di opere di ripristino che "non sono mai state effettuate", dice la Guardia costiera di Porto Empedocle, con la conseguente occupazione abusiva di un’area demaniale marittima di più di 1.000 metri quadrati.