Sicilia: Albo (Corte Conti), 'sentenza Montante reazione Stato ad anticorruzione facciata'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - "La definizione, in primo grado, del cosiddetto processo Montante ha dato un importante segnale di reazione dello Stato al sistema dell'antimafia di facciata che si era insidiosamente accreditata nelle istituzioni che spesso ingenuamente, ma non sempre ingenuamente, si erano fatte 'coccolare' da tensioni metagiuridiche sapientemente camuffate dalla, purtroppo diffusa, cultura dei simboli e delle solenni affermazioni di principio". Così il procuratore generale della Corte dei conti per la Sicilia, Gianluca Albo nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020.