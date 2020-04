Luxottica: integrerà al 100% cigs Covid19, manager si dimezzano stipendio

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Luxottica integrerà al 100% la retribuzione netta mensile di tutti i dipendenti che dovranno accedere alla cassa integrazione prevista dal Decreto “Cura Italia” per la gestione dell’emergenza coronavirus.

In più, spiega una nota del gruppo, "per tutta la durata del periodo di cassa integrazione, l’azienda riconoscerà un contributo welfare di 500 euro netti mensili per tutti i dipendenti che saranno chiamati a prestare servizio all’interno delle sedi in Italia. Il contributo sarà erogato in beni e servizi a sostegno delle esigenze sociali e assistenziali dei singoli, e sarà calcolato sulle giornate effettivamente lavorate".

Quanto alle ferie, si riduce il periodo di chiusura collettiva di agosto, che passerà da tre settimane alla sola settimana di Ferragosto, per supportare la progressiva ripresa delle attività.