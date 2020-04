Coronavirus: Sicilia, un 'telefono amico' per operatori sanitari

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - Un servizio di supporto psicologico a distanza per gli infermieri e per tutti gli altri operatori della sanità pubblica, privata e dell'emergenza-urgenza, impegnati nella lotta al Covid 19. L'iniziativa della Cisl Fp Sicilia mira a sostenere quei lavoratori che più di tutti, in questa emergenza sanitaria, sono sottoposti a condizioni eccezionali di stress fisico e mentale. "La Cisl Fp Sicilia - dice il segretario generale Paolo Montera - manifesta anche così la propria vicinanza a tutti i lavoratori che si trovano ogni giorno in prima linea per combattere contro questa pandemia. Lavoratori che temono per i loro pazienti, per le persone fragili che assistono e, allo stesso tempo, per sé e per i propri familiari. Affrontare questo genere di stress, di timori, mentre non c'è la possibilità di rallentare il ritmo, rischia di causare delle crisi. Abbiamo pensato a loro con uno spazio e un tempo dedicato dove condividere le proprie emozioni con qualcuno che ascolta, conforta ma che soprattutto comprende e può dare il supporto professionale ed emotivo che serve per andare avanti". La Cisl Fp Sicilia ha messo a disposizione due numeri di telefono (347.6059960 e 347.2284734) e due fasce orarie (dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 22) per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì). Due, attualmente, le psicologhe volontarie esperte in emergenza che risponderanno e forniranno supporto psicologico. Il servizio è gratuito e, a chi chiama, è garantito l'assoluto anonimato.