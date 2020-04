Coronavirus: Salvini, 'se Orlando vuole centralizzare sanità non sa quello che dice'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Quando il vicesegretario del Partito democratico Orlando dice la prima riforma che faremo dopo il virus è ricentralizzare tutta la sanità nelle mani dello Stato, non sa quello che dice". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Se gli ospedali di tutta Italia, vale per la Lombardia e vale per la Calabria, vale per il Veneto e per la Campania, avessero dovuto aspettare o dovessero aspettare le forniture, i materiali, il supporto dello Stato, staremmo parlando -denuncia il leader del Carroccio- di qualcosa di molto, molto, molto peggiore. Quindi lasciamo che i sindaci e i governatori facciano il loro lavoro".