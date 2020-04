Coronavirus: Salvini, 'Rai trasmetta lezioni scolastiche

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "In Australia le lezioni scolastiche dalla metà di aprile verranno trasmesse sulla televisione pubblica. Perché in Italia no? La Rai quanti canali ha? Decine. Uno di queste decine di canali della televisione pubblica pagata abbondantemente dagli italiani non può entrare nelle case di tutti i bimbi e di tutti gli studenti? Veniamo incontro alle famiglie che non hanno connessione internet e che non hanno i soldi per i pc e i tablet". Lo propone il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.