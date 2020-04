Coronavirus: prima vittima alle isole Eolie, a Salina altri quattro in quarantena

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - C'è la prima vittima di coronavirus delle isole Eolie. E' morto oggi al policlinico di Messina Rosario Natoli, il sessantaquattrenne di Salina che aveva contratto il Covid-19. Era stato trasferito il 15 marzo in ospedale con elicottero. Il paziente aveva anche altre patologie. Ci sono altri 4 casi di coronavirus a Salina, tutti in quarantena in casa.