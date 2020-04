Coronavirus: Portas, 'perchè Tridico non ha copiato poste italiane?'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Ci vuole poco ad avere delle idee. A volte basta copiarle. Perché Tridico non ha copiato Poste Italiane? Per il pagamento delle pensioni non sarebbe stata una cattiva idea ad esempio scaglionare le giornate con il criterio dell’ordine alfabetico". Lo sottolinea Giacomo Portas di Iv.