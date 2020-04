Coronavirus: Pd riformula emendamento su scudo medici, accolte osservazioni ministero

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - E' stato riformulato l'emendamento al Cura Italia sullo scudo al personale sanitario, firmato dal capogruppo Pd Andrea Marcucci e dai componenti dell’ufficio di presidenza, accogliendo le osservazioni del ministero della Salute. Dopo l'articolo 1 è stato aggiunto un articolo 1-bis nel quale si specifica che "in ragione della eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie è limitata ai casi in cui l’evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave".

Inoltre, "si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere".