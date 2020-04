Coronavirus: Marcucci, 'chi spara contro Ue vuol mettere Italia in ginocchio'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Chi continua a sparare sulle istituzioni europee vuole solo mettere in ginocchio l'Italia. Salvini e la Meloni che ipotizzano improbabili referendum contro l'Europa, vogliono l'Italia al tappeto". Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"Bisogna avere il coraggio della verità, anche oggi, ancora di più oggi, senza la Bce e senza la Commissione, il nostro Paese sarebbe già in ginocchio. L'Europa deve essere più incisiva per permetterci di superare questa drammatica emergenza, ma l'Italia orgogliosamente, tenacemente, è in Europa, sta con l'Europa, senza mezzi termini".