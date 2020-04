Coronavirus: Malan, 'grazie per mascherine da Taiwan ma Paese escluso da Oms'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “A nome dai colleghi deputati e senatori del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Taiwan, ho ringraziato il rappresentate diplomatico in Italia della Repubblica di Cina/Taiwan Andrea Sing-Ying Lee, per il dono di 7 milioni di mascherine protettive per l’emergenza Coronavirus ai Paesi europei più colpiti, a cominciare dall’Italia". Lo annuncia Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"Pochi giorni fa -ricorda- era arrivato il dono dalla comunità cattolica di quel Paese di varie attrezzature mediche, grazie anche al supporto della rappresentanza diplomatica d’Italia a Taipei e del ministero degli Esteri della Repubblica di Cina. Taiwan è certamente un esempio di successo nell’affrontare la pandemia, poiché pur avendo più contatti di ogni altro Paese con la Cina ha finora avuto soltanto 339 casi di malattia con solo cinque morti. Forse il migliore esempio nel mondo. Eppure -conclude Malan- Taiwan, a causa delle pressioni di Pechino, è ancora fuori dall’Organizzazione mondiale della sanita (Oms/Who) cui avrebbe molto da insegnare".