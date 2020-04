Coronavirus: ieri oltre 17mila controlli a Milano, 357 sanzioni

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Più sanzioni e zero persone denunciate ieri a Milano, nonostante i circa 17.600 controlli delle forze dell'ordine. In tutto, le multe comminate sono state 357, in aumento dalle 275 del giorno prima, quando i controlli erano stati però 2mila in meno. I titolari di esercizi commerciali denunciati sono stati dieci.