Coronavirus, Fontana: "Bisogna prepararsi se nuova ondata a ottobre"

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - "Ci sono scienziati che ci dicono che essendo un virus che ha attinenza con l'influenza c'è il rischio che alla ripresa del virus influenzale in ottobre e novembre ci possa essere anche una ripresa del coronavirus. Quindi bisogna prepararsi". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Radio Padania. "Noi ci siamo preparati, la nostra risposta finora è stata una risposta alla drammatica emergenza improvvisa. La nostra sanità ha dovuto affrontare uno tsunami, è partito tutto con una violenza mai vista". Alla 'futura emergenza' servirà, ad esempio, l'ospedale della Fiera di Milano.

"La nostra sanità non è una delle migliori, è la migliore - rivendica il governatore - Se quello che è successo nella nostra regione fosse successo altrove non so come sarebbe finita. Io mi posso solo dire orgoglioso".