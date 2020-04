Coronavirus: Delrio, 'sempre più urgente assegno unico a famiglie'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Sosterremo ogni sforzo del governo per venire incontro anche con misure straordinarie alle difficoltà delle famiglie causate dalla drammatica crisi che il Paese attraversa. È sempre più evidente l'urgenza di introdurre, come da noi proposto, una misura come l'assegno unico universale per i figli a carico che superi il sistema dei bonus, spesso fonte di disparità, e avvii il tanto atteso cambiamento del rapporto tra fisco e famiglie ". Lo sottolinea il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio.