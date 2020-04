Coronavirus: Conte, 'vicini a Spagna nel dramma, determinati a uscirne presto'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Siamo in costante contatto col vostro presidente, c’è una buona comprensione e la consapevolezza della sfida che abbiamo davanti. Abbiamo l'esperienza di grande sofferenza dei nostri Paesi, pertanto siamo coscienti, e vogliamo che tutti lo siano in Europa, che serve una strategia comune per affrontare un nemico comune. Italia e Spagna sono in trincea", "non possiamo abbassare la soglia di attenzione". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla tv spagnola 'La Sexta'.

"Il popolo spagnolo e italiano - ha detto ancora Conte - sono molto vicini, stanno vivendo un intenso dramma nazionale, ma hanno la determinazione e la forza per vincere questa battaglia quanto prima". Mai come in questa fase, ha rimarcato Conte, l'Ue deve assurgere al ruolo di una "casa comune, non per sostituire i singoli Stati ma per appoggiare i cittadini, deve dimostrare che protegge tutti, che e' uno strumento di protezione. E questo non lo penso come presidente del Consiglio, né Pedro Sanchez lo pensa in quanto presidente del governo spagnolo, noi lo chiediamo nell'interesse di tutti i cittadini europei".

Al termine dell'intervista, il presidente del Consiglio si è congedato con una frase pronunciata in spagnolo: "Mantengamos la distancia hoy para abrazar nos mas fuerte manana. Este virus lo paramos unidos".