Coronavirus: Conte, 'eurobond efficaci, servirà ampio piano per ricostruire'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "E' evidente che gli eurobond sarebbero una risposta efficace". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista all'emittente tv spagnola La Sexta. "Ho ragionato di un progetto ampio che esprima una politica fiscale in grado di rafforzare tutti gli Stati europei in modo che si possa reagire contro l'emergenza finanziaria", ha sottolineato Conte, ricordando di avere parlato di un 'European Recovery and Reinvestment Plan', "che aiuti a uscire dall'emergenza e a ricostruire l'economia europea.

L'Ue, ha rimarcato Conte in più riprese, deve assurgere al ruolo di una "casa comune, non per sostituire i singoli Stati ma per appoggiare i cittadini, deve dimostrare che protegge tutti, che è uno strumento di protezione. Questo non lo penso come presidente del Consiglio ne' Pedro Sanchez lo pensa in quanto presidente del governo spagnolo, noi lo chiediamo nell'interesse di tutti i cittadini europei".