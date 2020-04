Coronavirus: Comincini (Iv), 'risorse per comuni in prossimo decreto'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Il Sindaco di Firenze Dario Nardella lancia l’ennesimo allarme sulla situazione critica dei Comuni, la prima linea del rapporto fra Stato e cittadini". Lo sottolinea il senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini.

"Le entrate stanno crollando e i soldi in cassa scarseggiano. I cittadini non devono pagare questa drammatica situazione con il taglio dei servizi. Per evitare il dissesto dei bilanci comunali, nel prossimo decreto di aprile serve una risposta poderosa e importante; servono 3 miliardi di euro da destinare ai Comuni. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare i Comuni a restare in piedi. Sono impegnato anche su questo".