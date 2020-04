Coronavirus: Casaleggio, 'partiti per vivere ancora dovranno organizzarsi on line'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Se oggi ci chiediamo se c’è una buona ragione per fare le cose online, domani ci chiederemo se ci sia una buona ragione per farle in presenza. I partiti si stanno rendendo conto che devono organizzarsi online per continuare a vivere". Lo dice Davide Casaleggio in un'intervista al 'Corriere della Sera'.