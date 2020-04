Coronavirus: Casaleggio, 'alcuni Paesi Ue come Shylock del Mercante di Venezia'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Oggi alcuni Paesi europei mi ricordano Shylock del Mercante di Venezia di Shakespeare, che a furia di pretendere la sua libbra di carne perse i suoi crediti. Se non si capisce che in tempi di emergenza sono necessarie misure straordinarie di sostegno e rilancio dell’economia penso che la storia possa finire allo stesso modo". Lo dice Davide Casaleggio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.