Coronavirus: Boccia, 'medici volontari oggi anche nelle Marche'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Oggi 11 medici volontari che fanno parte della task force del governo, coordinata dalla Protezione civile, sono partiti da Roma, dopo aver avuto l'esito negativo del tampone, in direzione Marche". Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ripartendo da Torino dopo aver accompagnato i medici volontari diretti in Piemonte e Valle d'Aosta.

"La Protezione civile che si è occupata del trasferimento, li distribuirà tra gli ospedali marchigiani che stanno affrontando le situazioni più critiche. Le Marche sono tra le regioni che avevano fatto richiesta al governo di poter attingere alla task force di volontari; la risposta e la solidarietà sono state immediate. La prossima settimana sarà operativa anche l'unità infermieristica Covid-19".