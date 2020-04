Coronavirus: Biancofiore, 'von der Leyen passi dalle parole ai fatti'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Bettino Craxi sosteneva dal suo esilio di Hammamet che come noi abbiamo bisogno dell’ Europa, l’Europa ha bisogno dell’Italia perché noi siamo un grande Paese. E ancora che l'Europa poteva essere un paradiso o un inferno ma che per il momento è solo un limbo. Da allora poco o nulla è cambiato, anzi se vogliamo la percezione dell’Europa è più la distanza dagli interessi dei suoi popoli che l’unità. Belle seppur molto tardive le parole della presidente della Commissione europea Von der Leyen, ma oggi la tragica occasione del Covid deve dare all’Europa l’opportunità di rilanciarsi nel solco del sogno dei principi e dei valori dei padri fondatori di assurgere concretamente all’ 'ex pluribus unum' sul modello del federalismo degli Stati Uniti d’America". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.

"Pertanto la Von der Leyen -aggiunge- passi dalle parole ai fatti, dia il via libera subiti ai Coronabond , alla riedizione della Costituzione europea e anche, come sosteneva sempre Craxi, alla rinegoziazione dei parametri di Maastricht affinché si ponga fine all’evidenza di un’Europa a due marce, del Nord e del Sud. Se è vero che le crisi offrono occasioni, questo Big Bang deve consigliare una rifondazione intelligente, umana, solidale dell’ Europa".