Autismo: Conte, 'giornate dure ma governo al vostro fianco'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Oggi è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e in questo momento tante persone autistiche, insieme ai loro cari, stanno affrontando giornate di quarantena molto dure. Lavoriamo incessantemente a misure per andare incontro ai loro bisogni e necessità, grazie al prezioso contributo delle Associazioni". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.

"Anche per questo - aggiunge - abbiamo consentito alle persone con autismo brevi uscite, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, per esigenze di salute fisica e psichica. Accompagnati dai loro cari, la loro piu' grande ricchezza".

"C'è una serie di provvedimenti- spiega ancora Conte- con i quali tendiamo la mano a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie: lavoro agile, congedi speciali o voucher per i familiari; aumento dei giorni di permesso previsti dalla legge 104; la richiesta alla grande distribuzione di corsie preferenziali per la consegna dei generi di prima necessita'. Sono alla studio altri interventi sul fronte dell'assistenza e sostegno. Il Governo è al vostro fianco".