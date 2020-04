Coronavirus: Schifani, 'oggi Inps ha toccato il fondo Tridico si faccia da parte'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Dieci giorni fa avevamo denunciato l’inadeguatezza del presidente Inps Tridico dopo aver preso atto che l’Istituto non aveva predisposto per tempo regole e procedure necessarie all’accesso al congedo parentale previsto nell’emergenza Coronavirus. Questo nonostante la misura fosse stata più volte anticipata dal governo ancor prima della sua effettiva approvazione. Quell’incidente non ha consentito a tanti genitori di poter fruire di tale agevolazione in quanto le procedure sono state rese operative solo in prossimità della scadenza del periodo di congedo da richiedere. Oggi, con il blocco della piattaforma Inps per le richieste dei sussidi stanziati per i lavoratori autonomi e, addirittura, con la pubblicazione dei dati personali di molti richiedenti, si è toccato il fondo". Lo afferma Renato Schifani, senatore di Forza Italia.

"Lo avevamo chiesto qualche giorno fa per molto meno di oggi: Tridico -aggiunge l'esponente azzurro- si faccia da parte nell’interesse del Paese”.