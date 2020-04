Coronavirus: Renzi, 'Parlamento dovrà riflettere su ciò che non ha funzionato'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo porci delle domande sul passato. Penso che questo Parlamento dovrà avere un'occasione nella quale riflettere su ciò che non ha funzionato, dalle mascherine ai tamponi, perchè non si fa una commissione parlamentare di inchiesta quando ci sono dodicimila morti allora non si fa più una commissione parlamentare di inchiesta". Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza.