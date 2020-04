Coronavirus: Parente (Iv), 'emendamenti per tutelare operatori sanitari'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Con un pacchetto di emendamenti ad hoc noi di Italia Viva intendiamo rafforzare il Cura Italia nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, proteggendo la salute e sicurezza del personale socio sanitario, per contribuire a rendere le misure già adottate più efficaci in ordine non solo alle restrizioni quanto anche alla prevenzione della pandemia, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, previsti dal codice penale". Lo sottolinea la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente.

"Con i nostri emendamenti chiediamo di disporre l'esecuzione di tamponi a tutti i medici, gli operatori sanitari e socio sanitari con cadenza settimanale nonché a tutti i pazienti che devono accedere ad un reparto ospedaliero 'no covid' e a tutti i pazienti che devono sottoporsi a procedure invasive".

"Inoltre viene chiesto di inserire nella legge ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio attraverso l'esecuzione di test alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica. Infine viene chiesto di disporre l'isolamento di tutti i positivi in condizione di stabilità, e fino ad accertata e testata completa guarigione, presso strutture quali Rsa Covid , alberghi, residence o altri alloggi a tali finalità adibiti”.