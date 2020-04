Coronavirus: Musumeci, 'sono contrario alle passeggiate con i bambini' (2)

(Adnkronos) - "Le passeggiate si faranno e si faranno per intere giornate ma solo quando sarà finita l'emergenza", aggiunge poi il governatore. "Se ci sono casi particolarmente gravi di bambini che hanno non possono stare a casa tutto il giorno, si possono giustificare. E solo per dieci minuti. Ma se passa l'idea che il peggio è passato, è la rovina. Sacrifichiamo tutto quello che abbiamo fatto finora. E si rischia di avere un picco che potrebbe essere incontenibile". "E' una guerra e nelle guerre la libertà personale subisce tante mortificazioni - spiega ancora Musumeci - abbiamo il dovere di farlo".