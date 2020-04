Coronavirus: Musumeci, 'dispositivi cominciano ad arrivare ma li chiediamo da settimane'

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - "Avremmo bisogno di una maggiore quantità di dispositivi che nelle ultime ore cominciano ad arrivare ma sono settimane che lanciamo appelli, e lo dico senza alcuna polemica. Abbiamo bisogno soprattutto di fare sentire al sicuro gli operatori sanitari, perché sono quelli che stanno in trincea". Lo ha detto Nello Musumeci a Storie italiane. "Stiamo lavorando per i nuovi posti di terapia intensiva, speriamo che non ce ne sia bisogno", aggiunge.