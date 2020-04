Coronavirus: Milazzo (FI), 'mettere in sicurezza stampa siciliana'

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - "Il grido d'allarme dei comitati di redazione dei tre quotidiani siciliani è fondato. Il momento terribile che stiamo vivendo penalizza i giornali e, dunque, bisogna immediatamente fare qualcosa per mettere in sicurezza chi si occupa in maniera professionale di informazione e garantisce in questi momenti drammatici per il Paese notizie certe, verificate e attendibili". Lo dice Giuseppe Milazzo, europarlamentare di Forza Italia, che aggiunge: "Senza informazione corretta viene meno la consapevolezza dei cittadini, la stessa sostanza di cui si nutre la democrazia: la trasparenza. E vero che spesso la democrazia muore, laddove ci sono le tenebre e cioè dove mancano le fonti di informazioni autorevoli". "Per questo - conclude Milazzo - le Istituzioni regionali e nazionali debbono muoversi velocemente per fornire un sostegno anche a questo segmento produttivo, che somma alle difficoltà del momento anche una crisi strutturale che dura da anni".