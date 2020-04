Coronavirus: Massiah (Ubi), 'dare ossigeno a imprese per pensare a futuro'

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "È cruciale cominciare a ragionare su quali debbano essere le forze da mettere in campo per liberare di nuovo un’energia che porti alla crescita. Abbiamo imparato, in questi ultimi anni, che semplicemente tentare di ridurre la spesa, senza favorire la crescita, è un qualcosa che mette in difficoltà il Paese". E' quanto afferma Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi banca in un'intervista al Tg5.

"Non possiamo non pensare al futuro. Questo futuro è fatto di due momenti: uno iniziale - spiega - in cui diamo un ponte di liquidità ai privati e alle aziende, accompagnata attraverso la Legge 662 anche a finanziamenti di medio-lungo periodo per la seconda fase, quella del rilancio. Per questo l’abbiamo chiamata ‘Rilancio’, perché è importante dare ulteriore ossigeno alle nostre imprese in particolare per poter pensare al futuro, per poter pensare a rimettersi in sesto, per poter generare quelle forze che devono in qualche modo dare accelerazione alla crescita", conclude.