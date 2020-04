Coronavirus: Iv, 'per liquidità imprese prestito-ponte bancario'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Insistiamo nella proposta di garantire liquidità al sistema economico attraverso un prestito ponte bancario in modo da consentire alle imprese di non cedere". Lo ha dichiarato Camillo D'Alessandro, capogruppo di Italia Viva in Commissione Lavoro, nel corso della replica al question time con il ministro dell'Economia Gualtieri, a proposito della richiesta del collega Ungaro di far fronte ai problemi delle liquidità delle imprese.

"Si immagini - ha spiegato - una funzione-ponte a favore delle imprese che permetta, attraverso il sistema bancario e con la garanzia dello Stato, di utilizzare le risorse a disposizione per un'anticipazione reale di liquidità alle imprese. In questo momento le aziende devono infatti sostenere molti costi e le libere professioni continuare a sobbarcarsi le spese per affitti, utenze, oneri contrattuali. Anche le imprese al momento in attività, per esempio quelle terziste, hanno difficoltà ad approvvigionare i propri clienti. Abbiamo anche indicato una cornice: si tratta di un prestito ponte a tasso zero, pari al 20% del fatturato dell'anno precedente, da restituire in 100 rate".

"Per noi la priorità delle priorità è garantire la liquidità al sistema economico, soprattutto delle piccole e medie imprese", conclude.