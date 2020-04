Coronavirus: in Sicilia una cabina di regia contro la povertà

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Una cabina di regia per contrastare il dilagare della povertà legato all'emergenza Coronavirus. A chiederlo al governo regionale, con una nota indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone, è 'l’Alleanza contro la povertà', il cartello che riunisce una ventina tra associazioni, Anci, Cgil, Cisl e Uil. "Sollecitiamo la riattivazione del tavolo regionale sulla povertà con funzioni di cabina di regia - si legge nella lettera firmata dalla portavoce Rosanna Laplaca - perché sempre più visibilmente nell’Isola monta il mix tra emergenza sanitaria e dramma sociale". Obiettivo del tavolo, mettere a punto provvedimenti mirati, consentire agli enti locali di disporre delle risorse aggiuntive "con criteri omogenei e tempi certi",e ridefinire strategie di intervento che permettano di "costruire le condizioni per una ripresa solida nell'impalcatura, efficace nelle misure e in grado di generare una strutturale inclusione delle fasce sociali più fragili". Bene le risorse stanziate in questi giorni dal governo nazionale e (43,4 milioni per la Sicilia) e regionale (100 milioni) ma, sottolinea, "bisogna definirne con immediatezza le modalità di fruizione senza creare sovrapposizioni".

Necessario anche mettere subito in campo "interventi straordinari e provvedimenti mirati, pensando anche al dopo emergenza". Da qui la necessità di "progettare e organizzare una revisione dell’intero sistema regionale del welfare". In Sicilia - ripetono assieme le associazioni e la rete dei servizi sociali - "già in condizioni normali non si è in grado di realizzare percorsi di inclusione che non lascino indietro nessuno, ora l’esplosione dell’epidemia e lo stato di emergenza affondano il coltello nella piaga di condizioni sociali profondamente precarie".