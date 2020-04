Coronavirus: Fornaro, 'con Sure da Ue prima risposta a destra antieuropea'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Con il lancio di Sure, un fondo che fornisce risorse comuni di tutti gli Stati membri per finanziare un assegno ai lavoratori colpiti dalla crisi del coronavirus, la cassa integrazione europea, l'Europa da una prima risposta alla destra antieuropea di casa nostra e dell’Ue". Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio, Federico Fornaro.

"In una crisi economica come questa innescata dalla più grave crisi sanitaria degli ultimi anni non si esce con meno Europa ma con un’Europa più solidale da cui ci aspettiamo, tutti, altre risposte rispetto al rigorismo miope. Salvini, Meloni e i loro amici Orban e il gruppo di Visegrad se ne facciano una ragione".