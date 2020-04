Coronavirus: F. Sala, 'sbagliato allentare morsa isolamento in Lombardia'

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Reputiamo sia sbagliato allentare la morsa adesso in Lombardia: abbiamo visto che l'isolamento sta producendo risultati, stanno diminuendo gli accessi ai pronto soccorso e sta cambiando la curva, il tasso di contagio è sceso. Siamo sulla strada giusta e non è il momento di allentare la morsa dell'isolamento che ricordo essere l’unica arma che noi conosciamo per combattere il coronavirus". Così a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, parla della circolare del Viminale che chiarisce, in merito all'emergenza sanitaria, come brevi passeggiate intorno a casa con i figli siano consentite.

"Sappiamo che è difficile rimanere in casa, ci vuole ancora un piccolo sforzo, ancora qualche giorno o settimana, non sappiamo ancora il tempo, vedremo quando cala la curva, però assolutamente dobbiamo rimanere in casa", conclude Sala.