Coronavirus: Della Vedova, 'bene Conte che rompe tabù Mes'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “Bene Conte che rompe il tabù del Mes: è ovvio che verrà utilizzato considerando la grave crisi attuale, che non è una crisi ordinaria di finanza pubblica in un solo paese. Ma questo è chiaro da tempo a tutti tranne che ai sovranisti italiani. Ora lavoriamo insieme agli altri Paesi per avere anche gli eurobond”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.