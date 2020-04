Coronavirus: Crimi, 'Viminale preciso, Dpcm invariato'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - La circolare del Viminale "è molto precisa". Lo dice Vito Crimi, capo politico M5S e viceministro dell'Interno, a Tg2 Post. "La circolare chiarisce le situazioni di necessità: il Dpcm è invariato". Situazioni di necessità come quella di non poter lasciare un bambino solo se la mamma va a fare la spesa: "Se una mamma deve andare a fare la spesa e non ha nessuno a cui lasciare il bambino può portarlo con sé. E così farlo uscire se è necessario".