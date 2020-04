Coronavirus: Conte, 'se Mes senza condizionalità, può essere strumento'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il Mes è uno strumento inadeguato" ma "non con le regole attuali, snaturando diciamo quelle che ci sono, senza condizionalità, allora potrebbe essere uno strumento, tra gli altri, per mettere in piedi una strategia europea". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.