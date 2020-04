Coronavirus: Conte, 'non autorizzata ora del passeggio con bambini'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio coi bambini. In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che se ci sono minori e se un genitore va a fare la spesa, allora quei minori possono accompagnare il genitore. Ma questo non vuol dire andare a spasso. Non c'è alcun allentamento delle misure restrittive, tanto più che proprio adesso stiamo vedendo i primi effetti positivi. Non dobbiamo abbassare la soglie di attenzione". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.