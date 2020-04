Coronavirus: Conte, 'fine aprile o primi maggio? Quando possibile allenteremo morsa'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Dire oggi 'primi di maggio o fine di aprile' non ha senso. Gli italiani devono sapere che il regime di restrizioni è necessario, nel momento in cui vedremo possibilità di allentare questa morsa, saremo i primi a volerlo fare”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la registrazione dello Speciale Accordi e Disaccordi in onda stasera alle 21,25 sul Nove.