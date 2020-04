Coronavirus: Bonaccini a Morrone, 'non ho tempo per teatrino politica'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Chiedo scusa all’onorevole leghista Morrone, ma non ho proprio tempo x replicare alle sue critiche, tipiche da teatrino della politica. Sono concentrato sulla lotta al coronavirus. Gli auguro buon lavoro in Parlamento, così come ho fatto con Lucia Borgonzoni, quando si è dimessa". Lo scrive il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.