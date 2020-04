Coronavirus: Bini, 'parole ignobili da sindaco Grosseto contro militanti Pd'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Le parole del sindaco di Grosseto, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, ci inorridiscono. Il primo cittadino Vivarelli Colonna pubblicamente, su Facebook, come un bulletto incosciente, prima ci accusa di 'favorire il ritorno del nazismo della Germania'. E poi propone come 'soluzione' la scomparsa del 'fino all’ultima cellula'”. Insomma, auspica una 'soluzione finale' volta a far scomparire centinaia di migliaia di iscritti e militanti. Tutto questo è inaccettabile. Sia l’accusa che la minaccia. Agiremo dunque di conseguenza rispetto al sindaco ed alle sue ignobili parole". Lo sottolinea la senatrice e responsabile Enti locali della segreteria nazionale Pd, Caterina Bini.